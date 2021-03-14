Жителям дома на 5-й Советской обещают в скором времени вернуть тепло

Батареи все еще холодные. Фото: pixabay.com

Батареи все еще холодные. Фото: pixabay.com

Батареи должны потеплеть к полуночи.

Специалисты «Теплосети Санкт-Петербурга» рассказали, когда вернется тепло в один из домов города. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Коммунальная авария произошла на 5-й Советской улице в доме номер 32. Там отключили отопление с утра 14 марта. Устранить неполадки обещают к полуночи, так что в ближайшее время батареи начнут теплеть.

Эксперты отметили, что управляющие компании должны лучше следить за системами отопления и производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления.

Информация о том, починили ли отопление, пока не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Васильевском острове жители 39 домов провели день без отопления из-за прорыва труба.