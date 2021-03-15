Мигрант вонзил нож в дворника-земляка на Ветеранов

Мигрант вонзил нож в дворника-земляка на Ветеранов
Вырос спрос на дворников. Фото: gov.spb.ru

В Красносельском районе Петербурга задержан подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 марта, у дома №173 на проспекте Ветеранов. Среди ночи в полицию обратился прохожий с заявлением об обнаружении лежачего на улице мужчины.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, прибывшие правоохранители выяснили, что пострадавшим оказался 41-летний гражданин одного из среднеазиатских государств, работающий дворником. Его госпитализировали с ножевым ранением в тяжелом состоянии.

Спустя несколько часов у того же дома был задержан 37-летний земляк пострадавшего. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Сенной вооруженные ножом азиаты напали на офис микрозаймов.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание умышленное причинение тяжкого вреда здоровью


 

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