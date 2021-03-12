На Сенной вооруженные ножом азиаты напали на офис микрозаймов

На Сенной вооруженные ножом азиаты напали на офис микрозаймов
Злоумышленники похитили деньги в офисе микрозаймов на Сенной. Фото: google.maps

Полиция Адмиралтейского района разыскивает злоумышленников, совершивших разбойное нападение на микрокредитную организацию «Деньга».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 11 марта в полицию обратился молодой сотрудник организации. Он сообщил, что двое неизвестных ворвались в помещение на Сенной площади, 7 и начали угрожать ножом, заставив отдать деньги.

Прибывшие на место правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оба преступника выглядели почти одинаково: высокий рост, азиатская внешность, черная удлиненная куртка по колено. Отличал их только цвет обуви, головные уборы, а у одного из них была перебинтована рука.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Понтонном подвыпившая мать вонзила нож в грудь собственной дочери.

микрозаймы новости СПб разбойное нападение сенная площадь


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ФСБ ликвидировала 37 подпольных оружейных мастерских в российских регионах
Минтруд предложил не платить детские пособия подозрительно бедным семьям
Тесты на коронавирус в Петербурге сдали еще 23 тысячи человек
Петербурженка распространяла детскую порнографию с участием своей 10-летней ...
Задержаны двое школьников и студент, которых 16-летняя петербурженка ...
Петербургская пенсионерка лишилась почти 600 тысяч, встретив «подругу»
На юго-западе Петербурге задержали закладчиков с синтетическими наркотиками
Год с COVID-19: вспоминаем, что Петербург пережил за время пандемии