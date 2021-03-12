На Сенной вооруженные ножом азиаты напали на офис микрозаймов

Полиция Адмиралтейского района разыскивает злоумышленников, совершивших разбойное нападение на микрокредитную организацию «Деньга».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, днем 11 марта в полицию обратился молодой сотрудник организации. Он сообщил, что двое неизвестных ворвались в помещение на Сенной площади, 7 и начали угрожать ножом, заставив отдать деньги.

Прибывшие на место правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Оба преступника выглядели почти одинаково: высокий рост, азиатская внешность, черная удлиненная куртка по колено. Отличал их только цвет обуви, головные уборы, а у одного из них была перебинтована рука.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Понтонном подвыпившая мать вонзила нож в грудь собственной дочери.