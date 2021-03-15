Грудная девочка скончалась при загадочных обстоятельства в квартире на Черкасова

В Калининском районе Петербурга полицейские устанавливают все обстоятельства смерти 8-месячной девочки. Она скончалась в больнице.

В субботу, 15 марта, в отдел полиции поступило сообщение из больницы о госпитализации ребенка. Медики увезли девочку в медучреждение из своей квартиры на улице Черкасова в 18:35. Позднее от неустановленной причины она скончалась в больнице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, труп малыша направлен в морг для установления причин смерти. Семья, где жила девочка, полная, на профилактическом учете не состоит.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трехлетний ребенок умер в больнице после падения из окна в Петербурге.