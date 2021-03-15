Пассажирка попавшей в ДТП легковушки на Маяковского попыталась отсудить у виновника 100 тысяч за испуг

Куйбышевский районный суд Петербурга вынес решение по иску Марины Тютюнник к Вэй Пэн о взыскании компенсации морального вреда.

Дорожный инцидент случился 12 января 2020 года на перекрестке улиц Маяковского и Рылеева. По материалам дела, водитель Пэн, управляя BMW, совершила проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с авто марки Audi, в котором на переднем пассажирском сидении находилась истец.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, женщина обратилась с иском о взыскании компенсации морального вреда в сумме 100 тыс. рублей. Она рассказала, что сильно испугалась в момент столкновения. После пережитого испуга у нее нарушился сон, пришлось даже обратиться к неврологу.

Позже автоледи привлекли к административной ответственности. Суд взыскал с нее компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд взыскал с Морского порта 3,5 млн рублей в пользу работницы, сбитой автопогрузчиком.