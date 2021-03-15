«ГАЗель» застряла под мостом на Южном шоссе после закрытия «моста глупости»

Грузовик не проехал под мостом на Южном шоссе. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Грузовик не проехал под мостом на Южном шоссе. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Пока «мост глупости» на Софийской улице ушел на ремонт, вахту за него несут другие путепроводы. Очередное ДТП с участием «ГАЗели» произошло на Южном шоссе.

Об этом стало известно в понедельник, 15 марта. Подробностями горожане поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Мост Глупости под Софийской закрыли, но остались Сортировочные на Южном шоссе», — написал автор записи.

На кадрах видно, что фургон с высоким кузовом пытался проехать под путепроводом, где высота еще меньше, чем у Моста глупости — 2,6 метра против 2,7. Наибольший урон приешлся на кузов транспортного средства.

Напомним, под «мостом глупости» на Софийской улице пострадали более 200 газелей и грузовиков. 12 марта очередными жертавми коварной переправы стали сразу две «ГАЗели». На следующий день было решено закрыть движение транспорта под мостом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам предложили придумать новый предупреждающий баннер для «моста глупости».