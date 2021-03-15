Альфа-банк трудоустроил Моргенштерна

Для 23-летнего рэпера специально учредили должность директора по работе с молодежью.

Российский рэпер Алишер Моргенштерн начал работать в Альфа-банке. Теперь он на должности директора по работе с молодежью, об этом пишет РБК.

До Моргенштерна никому не предлагалась эта вакансия. Должность создали специально для музыканта.

Перед рэпером определенная цель — привести в банк не менее 100 тысяч новых клиентов.

Моргенштерн будет, как все сотрудники, ходить в офис, участвовать в планерках и отчитываться за результаты своей работы.

Альфа-банк отмечает, что первый клип музыканта привлек в коммерческую организацию около 25 тысяч клиентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что компания «Ангелы А» оштрафована на 300 тысяч рублей после концерта Моргенштерна в Сочи. Мероприятие состоялось в январе 2021 года и на нем не соблюдались меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса.