Астрофизики предупредили о магнитных бурях в конце марта

Жителей Земли в последних числах марта ждут три магнитные бури. А в начале апреля на планету обрушится четвертая.

Об этом сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. По данным сотрудников лаборатории, на ближайших выходных, 19, 20 и 21 марта магнитосфера земли будет возбужденной.

Но уже на следующей неделе людей ожидает трехдневная магнитная буря, которая накроет планету 28 марта и утихнет лишь 30 марта. Сила метеоудара составит 5 баллов, ему присвоен уровень G1.

Дальше все будет спокойно, но в начале апреля ожидается еще одна магнитная буря такой же мощности. Специалисты прогнозируют, что она произойдет 10 апреля.

При мощных магнитных бурях у метеозависимых людей может появиться слабость, скачки артериального давления, головные боли, тошнота. Также не исключаются проблемы со сном и обострения хронических заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что метеозависимых пережили два дня геомагнитных бурь в начале марта.