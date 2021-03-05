Метеозависимых ждут два дня геомагнитных бурь

Ближе к вечеру 5 марта волна усилится, а шестого марта продлится практически весь день.

Метеозависимым россиян придется непросто как минимум два дня. Сегодня, 5 марта, и шестого числа ожидаются сильные геомагнитные бури, что может повлиять на самочувствие некоторых граждан.

В первую очередь к бурям чувствительны люди с хроническим заболеваниями сердечно-сосудистой системы, мигренями и гипертонией. Также они влияют на самочувствие пожилых людей и беременных женщин. Чаще всего метеозависимые во время бурь жалуются на мигрень, повышение артериального давления боль в суставах, усталость и прочие реакции.

Чтобы минимизировать воздействие бурь, стоит гулять на свежем воздухе, правильно питаться и отказаться от вредных привычек. Тем, кто принимает лекарства, не стоит забывать о них.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников призвал россиян не оправдывать свою лень метеозависимостью. Беспричинная слабость, головная боль и давление могут уйти, если переключиться, к примеру, на небольшую зарядку, рассказал доктор.