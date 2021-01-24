Мясников призвал россиян не оправдывать свою лень метеозависимостью

Мясников посоветовал "метеозависимым" отвлечься от "дождика за окном" и найти себе интересное занятие. Фото: кадр из видео на Youtube

Мясников посоветовал "метеозависимым" отвлечься от "дождика за окном" и найти себе интересное занятие. Фото: кадр из видео на Youtube

Известный медик и телеведущий Александр Мясников считает, что не стоит списывать плохое настроение и ухудшение самочувствия на погодные изменения.

Об этом врач заявил в эфире телеканала «Россия 1». Мясников подчеркнул, что когда человек связывает свое состояние с плохой погодой, он просто «позволяет себе хандрить». Беспричинная слабость, головная боль и давление могут уйти, если переключиться, к примеру, на небольшую зарядку, рассказал доктор.

При этом Мясников признал, что адаптационные механизмы, реагирующие на изменения наружной среды, у всех работают по-разному. В некоторых случаях ухудшение погоды может отражаться, к примеру на старых ранах, которые «чувствуют» это. И все же, уверен врач, человек, в отличие от животных, может отличить подобный механизм от склонности к хандре и лени. «Тут себя жалеете, там жалеете, а потом начинаются проблемы», — подытожил Мясников.

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