Первый Мед наказали штрафом за погнутую автомобилем историческую ограду

ПСПбГМУ имени Павлова (Первый Мед) оштрафован на 100 тыс. рублей за несохранение объекта культурного наследия.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, речь идет об ограде на улице Рентгена, дом 8, литера А. Это часть объекта культурного наследия регионального значения «Больница в память Императора Александра II Санкт-Петербургского благотворительного общества последователей гомеопатии».

КГИОП в 2017 году предписал Первому Меду разработать проектную документацию по реставрации ограды и за два согласовать документы с КГИОП (то есть до июня 2019 года). Затем в течение трех лет должен был проходить ремонт ограды.

Однако по состоянию на 27 июня 2020 года документации не было. Более того: в 2019 году в историческую ограду въехал автомобиль, отчего ее состояние явно не улучшилось.

В вузе пообещали заняться реставрацией ограды, однако за проволочки Первый Мед наказали штрафом.