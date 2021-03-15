В Ленобласти компании, которая будет бороться со льдом, заплатят 1 млн рублей

В Ленобласти компании, которая будет бороться со льдом, заплатят 1 млн рублей
Спасатели просят не выходить на лед. Фото: pixabay

В регионе готовятся к весеннему половодью.

В Ленинградской области сегодня, 15 марта, выбрали компанию, которая проведет превентивные мероприятия по ослаблению ледовых полей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Отмечается, что работы по борьбе со льдом должны провести до 15 мая. За них возьмется АО «Северо-Западный центр разминирования и специальных работ» и получит по контракту почти один миллион рублей. Благодаря специалистам будет минимизирован риск подтоплений населенных пунктов.

Ослаблять ледовые поля будут в том числе на реке Свирь и в месте ее впадения Свирскую губу Ладожского озера, а также реках Паша, Оять, Сясь, Тихвинка, Волхов, Луга, Оредеж, Плюсса, Черная, Тосна, Нарва, Тигода.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный синоптик города пообещал петербуржцам на следующей неделе весну.

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