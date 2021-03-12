Главный синоптик города пообещал петербуржцам на следующей неделе весну

Во второй половине марта наступит настоящая весна. Морозы остались в прошлом, и уже сегодня в Петербурге начнется потепление.

В Петербург на смену антициклона пришел крупный циклон, который несет в город с Атлантики теплый воздух.

Именно поэтому следующие четыре дня в городе будет подниматься температура воздуха.

12 марта — переломный день, уже сегодня потеплеет. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», об этом заявил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

К сожалению, в городе пока будут бушевать ветра. Вскоре снег сменится дождем и уже к выходным в северной столице установится теплая погода от нуля до плюс 5 градусов.

Синоптик пообещал, что ночами во второй декаде марта еще будет чувствоваться легкий морозец, но ближе к концу месяца столбик термометра установится на плюс 5-7 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Вильфанд рассказал, какой будет погода в европейской части России в марте.