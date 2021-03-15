В Парголово тушили строительную бытовку

В Парголово тушили строительную бытовку
Пожар приехали тушить спасатели. Фото: Мойка78

На месте трудятся спасатели, пока непонятно, есть ли пострадавшие.

В Выборгском районе сегодня, 15 марта, горела строительная бытовка. Об этом сообщает «Мойка78», ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в поселке Парголово на улице Федора Абрамова. Там загорелась бытовка, после чего дымом затянута вся округа. На место прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации пожара. Огонь тушит одна единица техники.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каковы причины возгорания. Сотрудникам спецслужб предстоит выяснить детали инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору мальчик на картинге сбил верблюда с ребенком. Инцидент произошел во время празднования Масленицы.

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