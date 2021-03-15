В Сосновом Бору мальчик на картинге сбил верблюда с ребенком

В Сосновом Бору мальчик на картинге сбил верблюда с ребенком
Никто сильно не пострадал. Фото: pixabay

Инцидент произошел во время празднования Масленицы.

В Сосновом Бору 14 марта произошло необычное ДТП с участием верблюда. Об инциденте рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Мой Сосновый Бор».

Мальчик катался на картинге во время празднования Масленицы. В какой-то момент он не справился с управлением и наехал на верблюда, на котором сидел ребенок. После этого животное упало, его пассажир повредил ногу, остальные не пострадали.

В сети появились комментарии от очевидцев и тех, кто устраивал катания на картинге и верблюде. Все заверили, что переживать не о чем и все отделались «легким испугом».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что танк выстрелил в чучело Масленицы в Красном Селе. Также в Милитари-парке на Масленицу посетителям давали пострелять из автоматов и собрать все виды оружия.

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