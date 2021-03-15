Танк выстрелил в чучело Масленицы в Красном Селе

В воскресенье, 14 марта, в парках и общественных пространствах Петербурга жители отмечали Масленицу. В Красносельском районе нашли оригинальный способ сжечь праздничное чучело.

Об этом сообщается в группе «Стальной десант Милитари парк». Чучело Масленицы решили поджечь с помощью настоящего военного танка.

«Советский танк Т-34-85 метким выстрелом поджег чучело Масленицы и проложил путь весне!», — пишут в сообществе.

На кадрах опубликованной видеозаписи видно, как танк с расстояния нескольких метров стреляет в чучело, после чего оно начало дымиться. Зрители столь необычного шоу поддержали представление громкими возгласами.

Также в Милитари-парке на Масленицу посетителям давали пострелять из автоматов и собрать все виды оружия.

Ранее Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, чем удивила Масленица в Петербурге и Ленобласти: прожженная куртка, взрыв, Дарт Вейдер и огнемет.