Прожженная куртка, взрыв, Дарт Вейдер и огнемет: чем удивила Масленица в Петербурге и Ленобласти

Жители Петербурга и Ленинградской области проводили зиму, отпраздновав Масленицу, и теперь делятся впечатлениями в социальных сетях.

Концертные программы прошли в разных районах Петербурга и области. В Северной столице главные гуляния проводили на Елагином острове – петербуржцев целый день угощали блинами, развлекали частушками, масленичными песнями и народными танцами.

Кульминацией праздника стало сжигание чучела Масленицы. Оно на Елагином, к слову, не обошлось без происшествий.

Одна из петербурженок пожаловалась в социальной сети на то, что на толпу людей, которая находилась у катка, посыпался горящий пепел. В результате женщине прожгло капюшон куртки.

«Хорошо, если люди не пострадали и не получили ожоги», — возмущенно написала она.

В Ленинградской области, к слову, во время празднования Масленицы в Кингисеппе и вовсе прогремел взрыв. Инцидент произошел, когда поджигали чучело. В результате неконтролируемое пламя потянулось в сторону поджигателей. Очевидцы не исключили, что кто-то мог пострадать. Гости праздника предположили, что организаторы переборщили с жидкостью для розжига.

Во Всеволожске и вовсе решили поджечь чучело необычным способом – с помощью огнемета. Сделала это девушка в традиционном костюме.

В Девяткино также решили немного отойти от традиций. Там сожгли героя «Звездных войн» Дарта Вейдера.

Необычное чучело сжег и музей стрит-арта. Вместо Масленицы огонь охватил слово «Все».