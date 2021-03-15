В Ленобласти ожидается снежный и дождливый вторник

В Ленобласти ожидается снежный и дождливый вторник
Зонтик в ближайшие дни точно пригодится. Фото: Pixabay

Воздух успеет прогреться до плюс пяти градусов.

В Ленинградской области во вторник, 16 марта, ожидается прохладная и сырая погода. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону, ссылаясь на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Известно, что в некоторых районах региона пойдет дождь и снег. Днем температура воздуха составит плюс пять градусов, ночью столбик термометра опустится до минус трех градусов. Дороги будут скользкими, так что автомобилистам нужно соблюдать скоростной режим, а пешеходам вести себя осторожней.

Ветер, разгуливающий по дорогам Ленобласти, разгонится до девяти метров в секунду.

«Атмосферное давление будет повышаться»,

— сообщили в ведомстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что астрофизики предупредили о магнитных бурях в конце марта. По данным сотрудников лаборатории, на ближайших выходных, 19, 20 и 21 марта магнитосфера земли будет возбужденной.

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