Современная диагностика: как подготовиться к МРТ позвоночника

Важным этапом на пути борьбы с любым заболеванием является своевременная и точная диагностика. Сегодня для ее проведения существует множество современных методов, позволяющих обнаружить проблемы на самых ранних стадиях развития болезни. Одним из самых прогрессивных считается МРТ – магнитно-резонансная томография. Он используется для исследования внутренних органов и тканей человека и позволяет получить важную информацию для постановки точного диагноза. Активно используется этот метод и при диагностике заболеваний спины.

Особенности и преимущества

МРТ позволяет обнаружить практически любые патологии на ранних стадиях. При этом данный метод является безопасным, безболезненным и неинвазивным. Используя его для исследования поясничного отдела, специалисты могут обнаружить целый ряд патологий: дегенерацию хряща, остеохондроз, врожденные аномалии, болезнь Бехтерева, копчиковую кисту, травматические нарушения, межпозвоночные грыжи и т. д.

Назначают данную процедуру при необходимости определения причины острой или хронической боли в спине, для подтверждения заболеваний опорно-двигательного аппарата, оценки состояния тканей спинного мозга и т. п. Исследование является достаточно простым и не требует специальной подготовки. Вместе с тем некоторые нюансы все же следует учесть.

Правила подготовки

Данная процедура сегодня чрезвычайно распространена как один из эффективных методов диагностики. Поэтому записаться на мрт позвоночника не представляет сложности. Подобрать подходящее медицинское учреждение с оптимальными условиями может помочь сервис mrt-v-spb.ru. Портал предлагает подробную информацию о клиниках Санкт-Петербурга, в которых можно пройти МРТ. Здесь можно найти сведения о перечне доступных исследований, ценовой политике, адресе учреждения, врачах, а также оформить запись и почитать отзывы.

Записываясь на МРТ, важно помнить, что в день проведения процедуры лучше отказаться от декоративной косметики, в составе которой могут содержаться металлические частицы. Перед исследованием обязательно необходимо снять все украшения и одежду с элементами из металла. Если речь идет об МРТ с контрастом, то нельзя принимать пищу за несколько часов до процедуры. Также важно предупредить персонал, если пациент страдает клаустрофобией или эпилептическими припадками. В случае необходимости врач назначит применение легких успокоительных перед процедурой