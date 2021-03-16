Инновации, криптовалюта и террасы для кафе: что обсудят в ЗакСе

Петербургские депутаты готовятся к заседанию Законодательного Собрания, которое пройдет в среду, 17 марта. В повестке – несколько законопроектов, которые предстоит рассмотреть впервые, а также отчет регионального управления МВД.

Ожидается, что перед петербургскими депутатами выступит врио начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрия Баранов. Он отчитается о работе ведомства за прошлый год.

Парламентарии планируют продолжить рассматривать изменения в ряд законов, которые касаются работы городского суда. Отметим, что в ходе предыдущего заседания депутаты поддержали упразднение этого института с 1 июля этого года. В настоящее время решается вопрос о создании комиссии, которая займется упразднением Уставного суда Санкт-Петербурга.

В повестке – первые чтения нескольких законопроектов.

Один из них предлагает предпринимателям льготы по установке террас при заведениях общепита. Авторы законопроекта предлагают меры поддержки для предприятий общепита, пострадавших от коронавируса. Им хотят дать возможность заключать договор на размещение павильонов без проведения аукциона.

«Обязательным условием для заключения договора будет установка НТО в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов и находящихся на земельном участке, смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается предприятие общественного питания», — уточняется в законопроекте. Такую меру поддержки хотят утвердить до 31 декабря 2023-го года.

Ожидается, что депутаты также рассмотрят законопроект о криптовалюте, который был исключен из повестки дня в прошлый раз. Он предполагает, что чиновники и депутаты, которые должны сообщать о своем имуществе, доходах и расходах, должны будут декларировать и цифровую валюту.

Еще одно предложение касается вопросов биологической безопасности. Его авторы хотят определить комплекс мер, которые будут направлены на защиту населения и охрану окружающей среды «от опасных биологических факторов».

Другой законопроект предлагает претендовать на меры государственной и финансовой поддержки физическим лицам, которые работают в области инноваций.