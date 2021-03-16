Петербургскую дамбу закроют 17 марта до конца весны

Дирекция комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений заявила, что из-за ремонтных работ один из затворов судопропускного сооружения С-2 будет закрыт в течение 2,5 месяцев.

Затвор поднимут в положение «закрыто» в среду, 17 марта, в 10 часов. Техническое обслуживание гидромеханического оборудования продлится до 18 часов 26 мая 2021 года. В этот период специалисты проведут ежегодную проверку и ремонт машин и механизмов затвора.

Плановые работы, как отмечают в дирекции КЗС, согласованы со Службой капитана морского порта «Большой порт Санкт-Петербурга». Важно отметить, что на автомобильном движении закрытие затвора на техобслуживание не отразится: машины продолжат ездить по могут в штатном режиме.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кронштадте за 2021 год приведут в порядок восемь спортивных площадок.