В Петербурге накрыли банду «теневых» банкиров

Деньги, найденные оперативниками у "теневых" банкиров. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Деньги, найденные оперативниками у "теневых" банкиров. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Экономическая полиция задержала организованную группу, которая осуществляла незаконные банковские сделки.

Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 15 марта сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти области задержали четверых участников организованной группы.

Их роли были четко распределены. Организовал все 46-летний вологодчанин. Бухгалтером в конторе была 37-летняя петербурженка. Налоговыми вопросами занималась 34-летняя жительница Ленобласти. А ранее судимый 31-летний мужчина обналичивал денежные средства с банковских карточек.

Незаконные банковские махинации банда выполняла через подконтрольные фирмы, с которыми заключали фиктивные контракты.

Клиентами «теневых» банкиров были люди, которые занимались обналичиванием денежных средств и последующем сокрытии их от налогового и финансового контролей.

По информации следствия, примерно за четыре года было переведено на расчетные счета подконтрольных организаций около 189 млн рублей.

Выручкой «теневых» банкиров было 7,5 % от обналичиваемой суммы. Таким образом, их доход за все время составил не менее 17,4 млн рублей.

После ряда обысков, в том числе и в офисе на улице Егорова, были обнаружены и изъяты 8 миллионов рублей, банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютерная техника для доступа в систему «банк-клиент», а также электронные носители с информацией о финансово-хозяйственной деятельности фиктивных организаций.

Организатор и бухгалтер группировки задержаны. Остальные на подписке о невыезде.

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