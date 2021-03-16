«Нам природой назначено убивать мамонтов»: Стас Барецкий рассказал, как соблюдает пост

Российский шоумен, экс-участник группы «Ленинград» Стас Барецкий признался: он старается ограничивать себя в еде и отказываться от вредных привычек во время Великого поста. Правда, отметил музыкант, лучше, по его мнению, обойтись без фанатизма.

«Во-первых, я в пост стараюсь реже ругаться матом и употреблять меньше алкоголя и мясной пищи. После Масленицы, этих блинов, хочется немножко разгрузиться», — рассказал шоумен.

Стас Барецкий добавил: ограничивать себя нужно с умом.

«Если ты много работаешь, тебе постоянно нужна энергия, ты должен питать организм. Мы должны питаться пищей, которая бегает на своих ногах. Все остальное – придумки. Я говорю, что убивать мамонтов нам, северным людям, назначено природой. Просто нужно иногда себя ограничивать, а пост – хорошее время для этого», — заметил Барецкий.

Отметим, что Великий пост у православных христиан начался 15 марта. Этот пост завершается Пасхой. К слову, Великий пост не самый строгий. Время от времени возможны некоторые послабления. В Благовещение и на Вербное воскресенье разрешается употреблять рыбу, а в Лазареву субботу – икру. Во время поста верующие должны направлять все усилия на воздержание и молитву.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Стас Барецкий намерен сам исполнить главную роль в фильме «Брат-3». По его словам, за время пандемии он переосмыслил свою картину и решил: ему есть, что рассказать.