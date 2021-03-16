Суд приговорил фигуранта дела экс-главы Ростехнадзора по СЗФО к условному сроку

Шувалова приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Фото: pixabay

Шувалова приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года. Фото: pixabay

Дзержинский районный суд Петербурга дал условный срок Алексею Шувалову по делу бывшего руководителя управления Ростехнадзора по Северо-Западу Григория Слабикова.

Как сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов, Шувалова признали виновным по статьям о мошенничестве и отмывании денег. Фигурант признал вину и заключил досудебное соглашение, в результате чего его приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком три года.

По данным следствия, Григорий Слабиков вместе с дочерью и соучастниками зарегистрировали саморегулирующие организации в сфере строительства и собирали членские взносы с разных компаний. Общий ущерб составил более чем 5,6 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что компанию «Петрострой» заподозрили в хищении более 5 млрд рублей у дольщиков.