Компанию «Петрострой» заподозрили в хищении более 5 млрд рублей у дольщиков

Следователи Петербурга могут признать потерпевшими 6 тысяч дольщиков строительной компании «Петрострой». Застройщика подозревают в особо крупном мошенничестве.

Сотрудники правоохранительных органов намерены признать 6 272 покупателей квартир на этапе застройки в ЖК «Северный вальс», «Чистый ручей» и «Материк» потерпевшими. Общий ущерб от действий компании оценивается в 5,2 млрд рублей. По данному факту 4 марта было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Стоит отметить, что если все дольщики будут признаны потерпевшими по этому делу, то правоохранителям придется опросить каждого их них.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что полиция подозревает трех человек в мошенничестве при уборке снега в Петербурге.