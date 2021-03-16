ЕС призвали отказаться от российской вакцины «Спутник V»

ЕС призвали отказаться от российской вакцины &#171;Спутник V&#187;
Страны ЕС призвали отказаться от российской вакцины. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Страны Евросоюза попросили отказаться от использования российской и китайской вакцин от коронавирусной инфекции.

Об этом заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов по итогам переговоров с коллегами из Австрии, Чехии и Словении, передает РИА Новости.

По словам Борисова, европейским странам посоветовали прививать население западными препаратами. «Нам было сказано, что странам ЕС надо воздержаться от китайских и российских вакцин и мы должны покупать AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna», — заявил глава правительства Болгарии. Однако вскоре появилась проблема с поставками, из-за чего страны не смогут добиться формирования коллективного иммунитета.

Он добавил, что ранее в ЕС была достигнута договоренность о равном распределении препаратов на душу населения. Но после выяснилось, что вопрос о поставках решался в управляющем совете ЕС с фармкомпаниями. В результате ни один из производителей вакцин не выполняет обязательства, обозначенные в договоре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мэр Ниццы заявил о намерении закупать вакцину «Спутник V».

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