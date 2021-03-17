Украинский министр обвинил Москву в проблемах Евросоюза с вакциной AstraZeneca

От использования вакцины британско-шведской компании отказались уже 20 европейских стран. Фото: pixabay

От использования вакцины британско-шведской компании отказались уже 20 европейских стран. Фото: pixabay

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко считает, что Россия якобы причастна к проблемам вакцины для профилактики коронавируса AstraZeneca в европейских странах.

Глава ведомства написал в своем Telegram-канале, что в сообщениях о приостановке использования препарата компании AstraZeneca в ряде стран ЕС может быть виновата массовая информационная кампания против нее со стороны рФ. По словам министра, целью этой кампании была расчистка рынка для российской вакцины «Спутник V».

Ткаченко считает, что это напоминает «тактику выжженной земли». «Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение «Спутника», — заявил политик.

От использования вакцины британско-шведской компании отказались уже 20 европейских стран. Причиной стало возникновение у вакцинированных тромбоза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что европейские ковид-паспорта распространят на вакцину «Спутник V».