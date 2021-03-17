Пирожок стал причиной пьяной драки в кафе на Народной

В Невском районе Петербурга произошла драка из-за пирожка. По словам очевидцев, выпечку попыталась украсть пьяная посетительница магазина.
Инцидент произошел в заведении быстрого питания на Народной улице. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
Свидетели инцидента утверждают, что причиной драки стал пирожок, который петербурженка попыталась незаметно украсть с прилавка, но работники заведения помешали ей это сделать
Сотрудники попытались прогнать нетрезвую посетительницу, но она начала сопротивляться. Во время потасовки участники разбили посуду и перевернули один из диванов в зале.
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