Пирожок стал причиной пьяной драки в кафе на Народной

Пирожок стал причиной пьяной драки в кафе на Народной
Драка началась в кафе быстрого питания. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе Петербурга произошла драка из-за пирожка. По словам очевидцев, выпечку попыталась украсть пьяная посетительница магазина.

Инцидент произошел в заведении быстрого питания на Народной улице. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Свидетели инцидента утверждают, что причиной драки стал пирожок, который петербурженка попыталась незаметно украсть с прилавка, но работники заведения помешали ей это сделать

Сотрудники попытались прогнать нетрезвую посетительницу, но она начала сопротивляться. Во время потасовки участники разбили посуду и перевернули один из диванов в зале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Купчино задержали двух пассажиров, устроивших массовую драку в маршрутке.

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