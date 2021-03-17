В Пушкине двое мужчин развлекались «перестрелкой» в Буферном парке

В городе Пушкин Пушкинского района Северной столицы задержали двух мужчин, 45 и 46 лет, которые устроили «перестрелку» в районе Буферного парка.

Инцидент произошел вечером вторника, 16 марта. С неизвестной целью приятели, житель Пушкина и житель Гатчинского района Ленобласти, решили устроить имитацию стрельбы. На резкие звуки обратили внимание горожане, которые вызвали полицию.

Стражи порядка в ходе обыска изъяли дома у одного из нарушителей порядка патроны и пистолет ППШ, пистолет Маузер и пистолет ТТ — предположительно, охолощённые. Мужчин задержали и доставили в отделение полиции, в отношении каждого составлены протоколы об административном правонарушении. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Казакова двое безработных открыли стрельбу из автомата.