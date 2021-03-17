На Васильевском мужчина больше года истязал дочь-школьницу, позже её нашли мертвой

Семья погибшей девочки была неполной, однако на учете в органах по делам несовершеннолетних не состояла. Фото: pixabay

Семья погибшей девочки была неполной, однако на учете в органах по делам несовершеннолетних не состояла. Фото: pixabay

Незадолго после Нового года, 2 января, в полицию поступила информация от врачей «скорой» об обнаружении трупа восьмиклассницы в доме на Наличной улице. Тело девочки без признаков насильственной смерти нашла её мать.

Спустя месяц, 11 февраля, правоохранители возбудили уголовное дело по факту доведения до самоубийства. Как объясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, в совершении преступления заподозрили отца школьницы. Установлено, что с 9 апреля 2019-го по 8 мая 2020 года, мужчина в своей квартире на улице Кораблестроителей (родители погибшей, судя по всему, жили раздельно) регулярно избивал свою дочь и совершал иные насильственные действия.

Девочка не справилась с психологическими и физическими страданиями — у подростка началась депрессия, а позже её нашли мертвой. 48-летнего отца школьницы задержали во вторник, 16 марта, на Малом проспекте.

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