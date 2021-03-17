Задержан петербуржец, оставивший таксиста без денег и телефонов

Задержан петербуржец, оставивший таксиста без денег и телефонов
Полицейские задержали злоумышленника. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Петербурге задержали подозреваемого в нападении на таксиста. Мужчина уже был заключен под стражу за аналогичные преступления.

Инцидент произошел 13 марта у дома №44 по Московскому шоссе. На следующий день в отдел полиции обратился 27-летний уроженец ближнего зарубежья. Он рассказал, что четверо неизвестных мужчин, проезжая в качестве пассажиров в такси, угрожая ему предметом, похожим на пистолет, отобрали два мобильных телефона и деньги.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, общий ущерб составил 30 тыс. рублей.

По факту разбоя возбудили уголовное дело. 16 марта в совершении указанного преступления был изобличен 22-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое безработных открыли стрельбу из автомата на Маршала Казакова.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание такси


 

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