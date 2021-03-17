В России создают прибор для определения антител к коронавирусу дома

В России создают прибор для определения антител к коронавирусу дома
Тесты на коронавирус. Фото: pixabay.com

В России появится портативное устройство для определения наличия антител к коронавирусу IgM и IgG.

Разработкой прибора занимаются исследователи одного из научных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана. Изобретение можно подключить к смартфону.

Как сообщили «Известия», ссылаясь на разработчиков, прибор будет состоять из двух составляющих – из биосенсора и блока-приставки к смартфону. Приставка нужна, чтобы обрабатывать полученную информацию.

Принцип использования данного устройства будет таким же, как и глюкометр. Каплю крови нужно капнуть на пластину биосенсора. Спустя 2–3 минуты на экране отобразится результат: есть ли антитела к вирусу и каков их уровень,

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число новых случаев COVID в Петербурге увеличилось на 243 %.

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