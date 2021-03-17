Число новых случаев COVID в Петербурге увеличилось на 243 %

Количество новых случаев заражения Covid-19 в Петербурге по сравнению с прошлой неделей выросло на 243%, а число госпитализаций — на 32%.

Согласно данным петербургского оперативного штаба по борьбе с болезнью, количество пациентов с подтвержденным тестом на коронавирус, обратившихся за медпомощью, составило 979 человек. В то время как неделю назад, 9 марта, таких обращений было всего 285.

Прошлый вторник был постпраздничным, поэтому оснований для паники в Смольном не видят. При этом уровень угрозы высокий.

За 15 марта в Петербурге зафиксировано 916 новых случаев коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии — 382 434 случая заражения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса почти в четыре раза.