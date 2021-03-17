Назван фактор, увеличивающий риск смерти от коронавируса почти в четыре раза

Быстрая ходьба, в том числе, формирует тонус организма в целом. Фото: pixabay.com

Быстрая ходьба, в том числе, формирует тонус организма в целом. Фото: pixabay.com

Шансы умереть от коронавируса почти в четыре раза выше у тех, кто предпочитает передвигаться медленным шагом. К такому выводу пришли британские ученые.

Специалисты провели исследование, в ходе которого проанализировали медицинские показатели более 412 тыс. пациентов в возрасте от 40 до 69 лет. В результате была выявлена взаимосвязь между заболеваемостью Covid-19 и темпом ходьбы.

Как сообщило издание The Daily Mail, люди, предпочитавшие медленный темп ходьбы умирали после инфицирования новым вирусом в 3,75 раза чаще, чем те, кто ходил быстро.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в мире зафиксировано более 120,3 млн случаев заражения COVID.