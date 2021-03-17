В мире зафиксировано более 120,3 млн случаев заражения COVID

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За последние сутки в мире выявлено более 369 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в среду, 17 марта. В мире Covid-19 подхватили уже 120 373 510 человек, 74 669 153 пациента смогли успешно побороть заболевание. Вирус унес жизни 2 663 355 случаях.

Наиболее пострадавших от вируса считаются США (29 534 162 инфицированных, 536 622 умерших), Бразилия (11 519 609 зараженных, 279 286 погибших) и Индия (11 409 831 ковид-пациентов, 158 856 летальных исходов). Следом идет Россия: в стране зафиксировано 4 360 033 инфицированных, погибли от COVID-19 91 395 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки подхватили коронавирус 9 393 человека. У 1 021 из новых пациентов болезнь протекает бессимптомно. Также за сутки инфекция стала причиной 443 летальных исходов.