В России за сутки подхватили коронавирус 9 393 человека

В России за сутки подхватили коронавирус 9 393 человека
Заражений коронавирусом становится все меньше. Фото: Gazers.SPb.ru/Валентин Егоршин

За последние сутки оперативный штаб зафиксировал на территории России 9 393 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

По данным специалистов, у 1 021 из новых пациентов болезнь протекает бессимптомно. Таким образом, с начала ведения статистики с коронавирусом столкнулись 4 409 438 россиян. Кроме того, за сутки инфекция стала причиной 443 летальных исходов. Нарастающим итогом число жертв ковида в России возросло до 92 937 человек.

К счастью, выздоровление проходит активнее, чем распространение заболевания: за сутки выписали 10 644 пациентов, успешно победивших коронавирус. В общей сложности, за время пандемии вылечились от инфекции 4 014 220 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге меньше 920 человек за сутки заразились коронавирусом впервые за почти 3 недели.

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