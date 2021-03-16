В Петербурге за сутки выявили 916 случаев заражения коронавирусом

В Петербурге за сутки выявили 916 случаев заражения коронавирусом
Впервые с 25 февраля в Петербурге за сутки выявили меньше 920 случаев заражения COVID-19. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По данным оперативного штаба на 11 часов вторника, 16 марта, в Северной столице выявлено 916 новых случаев заражения коронавирусом.

Это наименьший показатель за долгое время: впервые с 25 февраля число зарегистрированных за сутки пациентов не превышает 920 человек. В общей сложности, с начала пандемии в Петербурге заразились коронавирусной инфекцией 382 434 человека.

Кроме того, за минувшие сутки болезнь забрала жизни 42 пациентов. Всего за время ведения наблюдений жертвами ковида в города на Неве стали 11 743 человека. Также за сутки выписали и больниц по выздоровлению 1 174 пациента с коронавирусом. Таким образом, число победивших инфекцию петербуржцев выросло до 331 126 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как предотвратить третью волну коронавируса в Петербурге и добиться снижения смертности.

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