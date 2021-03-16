Как предотвратить третью волну и снижение смертности: новое о COVID-19 в Петербурге за сутки

В Петербурге вторая волна новой коронавирусной инфекции продолжает идти на спад. Впрочем, уверены специалисты, передышка может быть недолгой, если не предпринимать никаких мер.

Пока в Петербурге каждые сутки продолжают регистрировать более 900 новых заразившихся пациентов. Всего в городе – порядка 40 тысяч активных случаев заражения.

Как сообщили ранее в Смольном, эксперты обратили внимание на снижение роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. Так, за прошедшую неделю заразились 5835 человек. Этот показатель на 26% меньше, чем было неделей ранее.

Кроме того, снизилось количество граждан, которые обращаются за медицинской помощью. Уменьшилось число пациентов, нуждающихся в госпитализации. Уточняется, что последний показатель упал на 14,1%. Если сравнивать двухнедельные суммы госпитализированных пациентов, то можно говорить о снижении на 8,9%.

Врачи также заметили и снижение смертности от коронавируса в Петербурге. Пояснялось, что за прошедшую неделю из-за инфекции скончались 298 человек, а неделей ранее – 311 человек.

При этом специалисты подчеркивают: эпидемиологическая обстановка налаживается, но процесс нестабилен и меняется в лучшую сторону медленно.

Граждан призывают продолжать соблюдать главные меры предосторожности – носить средства индивидуальной защиты. Еще лучше, считают городские власти, — сделать прививку от коронавируса.

Ранее о необходимости вакцинации заявлял губернатор Петербурга Александр Беглов. Своими размышлениями он поделился, выступая на радио. По его словам, перед властями стоит важная задача – предотвратить рост числа зараженных инфекцией и наступление третьей волны. Выход — сформировать коллективный иммунитет.

Отметим, что в городе привились пока более 305 тысяч жителей. Сам губернатор вакцинировался «Спутником V».