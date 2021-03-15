В Петербурге заболеваемость коронавиурсом снизилась на 26%

За неделю успели заразиться 5,8 тысяч человек.

Эксперты обратили внимание на снижение роста заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге. За прошедшую неделю заразились 5835 человек, что на 26% меньше, чем неделей ранее. Об этом сообщается в информационной справке на сайте Смольного.

Отмечается, что упало количество человек, которые обращаются за медицинской помощью. Также стало меньше граждан, нуждающихся в госпитализации.

«Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 14,1 % при сравнении недельных сумм и на 8,9 % при сравнении двухнедельных сумм»,

— написано в документе.

Эксперты подчеркивают, что эпидемиологическая обстановка налаживается, но процесс нестабилен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов объяснил, что необходимо сделать для предотвращения третьей волны коронавируса.