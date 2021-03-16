Врачи заметили снижение смертности от коронавируса в Петербурге

За прошедшую неделю в городе скончались почти 300 человек.

В Санкт-Петербурге заметили падение смертности от коронавируса. Так, за прошедшую неделю из-за инфекции скончались 298 человек, а неделей ранее – 311 человек. Об этом говорится в информационной справке, опубликованной на сайте администрации города.

В документе отмечается, что наблюдается стабилизация ситуации, но процесс идет медленно. Уменьшилось не только количество летальных исходов, но также госпитализаций и зараженных. Несмотря на это, гражданам все равно стоит соблюдать меры предосторожности, а еще лучше – сделать прививку, считает губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Минздраве не исключили, что ковид «запускает» старение организма. Эксперт добавила, что помимо основных симптомов ковида (лихорадка, кашель, одышка) у пожилых пациентов возможен еще и делирий.