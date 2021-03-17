В России выявили меньше 9 тысяч заражений COVID-19 за сутки

По данным оперативного штаба на утро 17 марта, за прошедшие сутки на территории России выявили 8 998 случаев заражения COVID-19.

При этом у 1 018 (11,3%) инфекция протекает в бессимптомной форме. Нарастающим итогом в России зафиксировано 4 418 436 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, за минувшие сутки болезнь стала причиной 427 летальных исходов. С начала пандемии жертвами COVID-19 стали 93 364 россиянина.

Вместе с тем за последние сутки покинули стационары в связи с выздоровлением 10 755 человек. В общей сложности, число выздоровевших пациентов выросло до 4 024 975 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 927 человек. Лидером по числе заражений остается Москва (1201 случай заражения). В тройку также входит Московская область (436 новых заражений).