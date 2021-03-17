Tele2 проникла в плотную застройку Санкт-Петербурга с помощью LTE-800

Tele2 повысила качество 4G-интернета в Санкт-Петербурге с помощью технологии LTE-800. В 2021 году компания получила разрешение на развертывание в черте города инфраструктуры на частоте 800 МГц, обладающей высокой проникающей способностью сигнала, что позволяет обеспечить стабильный мобильный интернет внутри зданий.

Tele2 развивает сети высокоскоростного мобильного интернета в самых востребованных диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц с применением технологий LTE Advanced: Carrier Aggregation, MIMO 4*4 и модуляции 256 QAM, что позволяет существенно увеличить пропускную способность сети и предложить абонентам высокие скорости мобильного интернета.

В прошлом году оператор провел работу по расчистке спектра в выделенной полосе частот 800 МГц и согласовал доступные зоны использования в Санкт-Петербурге. В результате LTE-800 в новом году заработал в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском и Московском районах. Скорость и доступность 4G выросла до 20%, благодаря добавлению новой полосы. Хорошая проникающая способность данного стандарта связи позволяет повысить качество 4G-интернета внутри помещений в кварталах с плотной городской застройкой. Это особенно важно для исторического центра, где находятся здания со сложной архитектурой и дворами-колодцами. Дополнительные частоты также позволяют увеличить охват и емкость сети. Запланировано дальнейшее расширение программы развития LTE-800.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Мы последовательно занимаемся улучшением покрытия в Санкт-Петербурге. Трафик в нашей сети постоянно растет, за два последних года только в сети 4G трафик вырос в 3 раза. Также растут и требования клиентов к качеству связи, а мы отвечаем на запрос абонентов планомерной модернизацией инфраструктуры. В итоге мы наблюдаем положительную динамику удовлетворенности качеством мобильного интернета со стороны клиентского опыта».