В Петербурге продлили срок ареста участнику митинга, который обвиняется в нападении на силовиков

Меру пресечения продлили до 11 сентября 2021 года.

В Санкт-Петербурге рассмотрят уголовное дело, возбужденное в отношении участника несанкционированного митинга в поддержку блогера Алексея Навального. Мужчина мог напасть на нескольких силовиков 23 января. Под арестом он будет находиться до 11 сентября, а судебное заседание по существу назначено на 23 марта. Об этом сегодня, 17 марта, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

По предварительным данным, мужчина, участвовавший в протестах и находившийся на Невском проспекте, повел себя агрессивно и применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении силовиков. Он мог ударить нескольких сотрудников правоохранительных органов, тем самым причинив им физическую боль. Считается, что своими действиями подозреваемый подорвал авторитет силовиков и помешал осуществлять их деятельность.

Свою вину обвиняемый признает лишь частично.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Следком не стал возбуждать дело против силовика, ударившего женщину в живот ногой на митинге.