Почти 36 тысяч педагогов и учителей Петербурга переболели коронавирусом

Учителя, педагоги и другие сотрудники образовательных учреждений входят в группу повышенного риска заражения из-за постоянного контакта с другими людьми. Фото: Pixabay

Учителя, педагоги и другие сотрудники образовательных учреждений входят в группу повышенного риска заражения из-за постоянного контакта с другими людьми. Фото: Pixabay

По данным комитета по образованию Северной столицы, 35 959 учителей, педагогов и других работников образовательных учреждений города переболели COVID-19.

В ведомстве отмечают, что озвученная цифра включает в себя только сотрудников учреждений, находящихся в ведении непосредственно комитета и районных администраций, передает Piter.TV. По состоянию на 11 марта на больничном из-за коронавирусной инфекции находилось 135 педагогов.

Также в комитете рассказали, что уже 13 057 работников сферы образования сделали прививки от ковида. До конца месяца вакцинироваться планируют еще примерно 3,6 тысяч учителей и педагогов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время пандемии коронавирус забрал жизни 26 сотрудников Государственного Эрмитажа: деятелей науки, инженеров, реставраторов, администраторов и других специалистов.