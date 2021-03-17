Жертвами пандемии COVID-19 в Петербурге стали 26 сотрудников Эрмитажа

Пандемия коронавируса стала особенно сложным испытанием для учреждений культуры, однако помимо различных трудностей в работе, музеи, театры, выставочные пространства и многие другие организации столкнулись с потерей сотрудников. Не стал исключением и главный музей Петербурга — Государственный Эрмитаж.
В среду, 17 марта, в социальных сетях Эрмитажа опубликовали видеоролик, посвященный памяти всем сотрудникам музея, ушедшим из жизни от коронавирусной инфекции. Среди них, как рассказывают представители Эрмитажа, 26 человек — «научные сотрудники, музейные смотрители, сотрудники службы безопасности, которые во время локдауна самоотверженно заботились о музее, инженеры и реставраторы.»
Ролик неслучайно появился в соцсетях именно сегодня: 17 марта — годовщина закрытия музея в рамках ограничений, введенных для борьбы с пандемией.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки коронавирус стал причиной смерти еще 30 петербуржцев.