Жертвами пандемии COVID-19 в Петербурге стали 26 сотрудников Эрмитажа

Жертвами пандемии COVID-19 в Петербурге стали 26 сотрудников Эрмитажа
Среди умерших сотрудников мужчины, женщины, пожилые и молодые люди - болезнь оказалась одинаково жестока ко всем. Скриншот: ВКонтакте/Государственный Эрмитаж

Пандемия коронавируса стала особенно сложным испытанием для учреждений культуры, однако помимо различных трудностей в работе, музеи, театры, выставочные пространства и многие другие организации столкнулись с потерей сотрудников. Не стал исключением и главный музей Петербурга — Государственный Эрмитаж.

В среду, 17 марта, в социальных сетях Эрмитажа опубликовали видеоролик, посвященный памяти всем сотрудникам музея, ушедшим из жизни от коронавирусной инфекции. Среди них, как рассказывают представители Эрмитажа, 26 человек — «научные сотрудники, музейные смотрители, сотрудники службы безопасности, которые во время локдауна самоотверженно заботились о музее, инженеры и реставраторы.»

Ролик неслучайно появился в соцсетях именно сегодня: 17 марта — годовщина закрытия музея в рамках ограничений, введенных для борьбы с пандемией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки коронавирус стал причиной смерти еще 30 петербуржцев.

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