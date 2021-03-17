Коронавирус унес жизни еще 30 петербуржцев

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 30 человек.

Об этом стало известно в среду, 17 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 11 773 человек.

Также за минувшие 24 часа в городе выявлено 927 новых инфицированных коронавирусом, побороть болезнь смогли 997 человек.

На территории России за указанный период выявили 8 998 случаев заражения COVID-19. При этом у 1 018 (11,3%) инфекция протекает в бессимптомной форме. Нарастающим итогом в России зафиксировано 4 418 436 случаев заражения коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известно о COVID-19 в Петербурге к 17 марта.