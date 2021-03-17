Что известно о COVID-19 в Петербурге к 17 марта

Директора петербургской гимназии оштрафовали из-за заразившихся коронавирусом учеников, в городе впервые закрыли пункт вакцинации, а специалист объяснил, зачем прививка нужна тем, кто уже переболел. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о COVID-19.

В Петербурге решили впервые закрыть один из пунктов вакцинации от коронавируса. Пункт перестал работать в торговом центре «Маршал» на Северном проспекте. Он был открыт там с 24 февраля. Отмечалось, что его работу решили прекратить из-за низкой посещаемости. Теперь желающим сделать прививку советуют обратиться в ближайшую поликлинику №97 на улице Кустодиева. Пока остальные пункты продолжают работать в штатном режиме.

Между тем, специалисты полагают: прививка нужна даже тем, кто уже переболел коронавирусом. Как пояснил главный специалист по клинической лабораторной диагностике комитета по здравоохранению, член-корреспондент РАН Андрей Иванов, базовый иммунитет к постоянно мутирующему возбудителю COVID-19 только посредством вакцинации. Он уточнил, что COVID-19 не может рассматриваться в качестве инфекции, подобной гриппу или другим ОРВИ. Иммунитет же после перенесенного коронавируса может быть недолгим.

Ранее Gazeta.SPb также писала о том, что в Петербурге оштрафовали директора гимназии №526, в которой пять учеников заболели COVID-19. Случаи заболевания выявили еще в конце прошлого года, но суд материалы рассмотрел только сейчас. Было установлено, что школьники заболели по вине директора, которая допустила нарушения санитарно-эпидемиологических мер. Так, например, в гимназии не работал дозатор с антисептиком для рук, не проветривались помещения, а при составлении расписания звонков не учитывалась минимизация контактов.

По решению Московского районного суда, директор заплатит 25 тысяч рублей. По ее словам, нарушения были устранены.