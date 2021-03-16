В Петербурге впервые закрыли пункт вакцинации из-за низкой посещаемости

В Северной столице впервые закрыли один из пунктов вакцинации от коронавируса, расположенный в торговом центре Выборгского района.
Мобильный пункт вакцинации в торговом центре «Маршал» на Северном проспекте в Петербурге работал с 24 февраля. Сегодня, однако, стало известно о его закрытии. По предварительной информации, причина прекращения приема пациентов — низкая посещаемость. Как передает «Фонтанка», желающим сделать прививку советуют обратиться в ближайшую поликлинику №97 на улице Кустодиева.
Отметим, что другие пункты в торговых центра города продолжают работу в штатном режиме.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что антиковидного препарат «Спутник V» в медучреждениях Северной столицы осталось лишь на несколько дней. Сейчас в городе доступны чуть более 40 тысяч доз первого компонента отечественной вакцины.