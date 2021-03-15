«Спутника V» в Петербурге осталось лишь на одну неделю

«Спутника V» в Петербурге осталось лишь на одну неделю
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Антиковидной вакцины «Спутник V» в Петербурге осталось не более, чем на одну неделю. Впрочем, сообщает городской комитет по здравоохранению, уже на этой неделе в город должна поступить еще одна партия вакцины.

Сейчас в городе работает более сотни пунктов вакцинации, включая и пункты в торгово-развлекательных центрах. В целом в городе доступны более 40 тыс. доз первого компонента «Cпутника V». При существующих темпах вакцинации препарата хватит на 6-7 дней. Ожидается, что до конца недели в город поступит новая партия вакцины. Благодаря этому «будет восполнен недостаток препарата в существующих пунктах вакцинации», уточняет комитет.

Напомним, запись на вакцинацию ведется по телефону 122, где оператор подбирает звонящему удобный пункт вне зависимости от места проживания. Также номерки на вакцинацию есть на портале www.gorzdrav.spb.ru. Пройти вакцинацию без записи можно в пяти торговых центрах: «Европолис», «Охта Молл», «Невский центр», «Гранд Каньон» и «Леруа Мерлен».

В Петербурге уже вакцинировано более 305 тыс. человек, а двумя компонентами — свыше 200 тыс.

При этом на прошлой неделе сообщалось, что вакцина закончилась в 16 пунктах вакцинации, но можно перезаписаться в те пункты, где она еще есть.

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