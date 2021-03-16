Петербургский ученый объяснил, зачем переболевшим нужна прививка от COVID-19

Петербургский ученый объяснил, зачем переболевшим нужна прививка от COVID-19
Вакцина формирует выработку факторов иммунной защиты в отношении всех разновидностей вируса. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Человек может обрести базовый иммунитет к постоянно мутирующему возбудителю COVID-19 только посредством вакцинации, заявил главный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению, член-корреспондент РАН Андрей Иванов.

По словам ученого, вакцинация необходима даже переболевшим коронавирусом в первую очередь из-за того, что ковид не может рассматриваться в качестве инфекции, подобной гриппу или другим ОРВИ. Коронавирус более «серьезен и коварен», передает «Петербургский дневник».

Иванов отметил, что многочисленные исследования показывают, что иммунитет после перенесенного COVID-19 может не носить долговременного характера. Кроме того, вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. Поэтому новые мутации могут воздействовать на людей, переболевших другим штаммом инфекции, заявил специалист.

«Вакцина формирует выработку факторов иммунной защиты в отношении всех разновидностей вируса», — заявил доктор медицинских наук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге впервые закрыли пункт вакцинации из-за низкой посещаемости.

вакцинация от коронавируса иммунитет к коронавирусу новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названы семь лучших смартфонов до 30 тысяч рублей
В России 2,7 млрд рублей направят на бесплатные лекарства для больных COVID-19
Третьяк выразил соболезнования семье хоккеиста Файзутдинова и назвал его ...
Дополнительные поезда свяжут Петербург и Москву в период весенних каникул
Реконструкцию теплосетей в Колпино обещают завершить на полгода раньше
Петербургский ученый объяснил, зачем переболевшим нужна прививка от COVID-19
В Петербурге «двор Нельсона» украсили новыми рисунками
Директора гимназии в Петербурге оштрафовали из-за больных COVID-19 учеников