Петербургский ученый объяснил, зачем переболевшим нужна прививка от COVID-19

Человек может обрести базовый иммунитет к постоянно мутирующему возбудителю COVID-19 только посредством вакцинации, заявил главный специалист по клинической лабораторной диагностике Комитета по здравоохранению, член-корреспондент РАН Андрей Иванов.

По словам ученого, вакцинация необходима даже переболевшим коронавирусом в первую очередь из-за того, что ковид не может рассматриваться в качестве инфекции, подобной гриппу или другим ОРВИ. Коронавирус более «серьезен и коварен», передает «Петербургский дневник».

Иванов отметил, что многочисленные исследования показывают, что иммунитет после перенесенного COVID-19 может не носить долговременного характера. Кроме того, вирус SARS-CoV-2 постоянно мутирует. Поэтому новые мутации могут воздействовать на людей, переболевших другим штаммом инфекции, заявил специалист.

«Вакцина формирует выработку факторов иммунной защиты в отношении всех разновидностей вируса», — заявил доктор медицинских наук.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге впервые закрыли пункт вакцинации из-за низкой посещаемости.